Del Genio: “Se il Napoli elimina il Barcellona è un evento”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad “A Tutto Napoli” su Tele A: “A Barcellona si drammatizza sulla crisi perché sono abituati benissimo, pure qui c’è stata una narrativa superficiale. Non è quello straordinario degli anni scorsi per vicende economiche, ma resta una squadra top che migliorerà velocemente grazie a giovani forti ed a gennaio ha preso giocatori che il Napoli non può mai prendere come Traoré, Aubameyang e Ferran Torres. Non ci sarà mai confronto tra le due, pensate che ad un certo punto è entrato Dembelè, fischiato perché andrà via a costo zero. Se il Napoli elimina il Barça è un evento, non una cosa normale, non possono farla passare per normale definendo il Napoli il più forte di tutti, solo per fare eventualmente delle critiche se poi va male. Come per lo Scudetto, dicendo che il Napoli era la più forte, quando invece il Napoli è competitiva e può provarci ma senza obblighi”.