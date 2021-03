L’ex calciatore e attuale opinionista SKY, Alessandro Del Piero, ai microfoni dell’emittente ha parlato così dopo Napoli-Bologna: “Ho sempre difeso Gattuso, ma la nostra amicizia non c’entra. La squadra è stata costruita per giocarsi la Champions League ed è lì. Ci sono stati diversi problemi, non c’è mai stato Osimhen. Sta dando una prova di forza, tenendo a mente i tanti problemi che ci sono stati tra infortuni e non solo”.