Delio Rossi: “La Superlega grido di allarme. Il Milan merita la Champions”

Delio Rossi ad Arena Maradona su Radio Crc:

“La Superlega è stato soltanto un grido d’allarme. Penso che i club coinvolti avevano previsto tutto. I loro dirigenti non sono certo degli sprovveduti”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, Delio Rossi. Per quanto corsa Champions, secondo l’ex tecnico di Lazio e Fiorentina “tutto verrà deciso alla fine. Vedendo il Milan degli ultimi tempi, sembra la squadra di Pioli a traballare. Finora il Milan si è reso protagonista di un campionato al di sopra delle sue possibilità. Per quanto visto, meriterebbe di piazzarsi tra le prime quattro. Nel caso non ci riuscisse, sarebbe un peccato”. Stasera Napoli e Lazio hanno una grande chance per avvicinarsi alle altre pretendenti della Champions. “Napoli e Lazio hanno le stesse possibilità. Però sui loro destini potrebbe pesare il recupero dei biancocelesti contro il Torino in un momento in cui i granata potrebbero essere già salvi”. A Napoli si mette sempre in discussione il futuro di Gattuso. “Nel caso portasse il Napoli in Champions, Rino meriterebbe di restare a Napoli”. Infine un giudizio sulla coppia Manolas-Koulibaly. “Sono entrambi dei grandi calciatori – ha detto Delio Rossi a Radio Crc – ma nessuno dei due sa comandare la difesa come ci riusciva Albiol”.

Calaiò a Radio Crc: “De Zerbi è perfetto per il Napoli, la rosa gli calzerebbe a pennello”

“Spalletti è un allenatore top, ma se fossi nel Napoli punterei su De Zerbi”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, Emanuele Calaiò. Secondo l’ex attaccante del Napoli “Spalletti ha l’esperienza giusta per allenare in una piazza esigente come quella azzurra. Però io affiderei un progetto a De Zerbi che ha fatto grande il Sassuolo. I giocatori attualmente in rosa nel Napoli cascherebbero a pennello per De Zerbi che permette alle sue squadre di dare spettacolo proprio come vuole De Laurentiis”. Intanto però c’è ancora la corsa Champions da completare. “Stasera Napoli-Lazio sarà decisiva per entrambe. Gli azzurri devono vincere per dare l’assalto al Milan, l’unica squadra che sembra poter cedere il passo”. Politano è in vantaggio su Lozano per un posto da titolare nello scacchiere di Gattuso. “Sono d’accordo con Rino, perché Lozano non ha ancora recuperato al meglio dopo l’infortunio”.