Delio Rossi: “Luis Alberto alla Hamsik con Sarri, ma Immobile non è Higuain”

L’allenatore Delio Rossi ha parlato ai microfoni di Tmw Radio del lavoro di Sarri alla Lazio: “Non sarà facile, conosco bene il suo metodo e ha bisogno di tempo, essendo un maestro, tra virgolette, come posso essere io o Zeman. In ritiro per la maggior parte avrà esuberi e gente che dovrà andare via, un tempo si incideva subito ma oggi non è così. Non sarà facile”.

Lazzari può fare il terzino?

“Può essere plausibile, fermo restando che non ha proprio certe caratteristiche da due fasi, è molto più bravo in quella offensiva. Potrebbe però spingere di più e lasciare chi sta sull’altro più bloccato. Lazzari è una risorsa della Lazio, giusto sfruttarlo e dargli una sistemazione: esterno alto di un 4-3-3 non penso lo sia, per forza dovrà fare quello basso”.

Luis Alberto dove potrebbe giocare?

“Se lo conosco giocherà centrocampista di sinistra, un po’ com’era Hamsik al Napoli”.

Immobile dovrà acquisire un nuovo tipo di gioco?

“Nel 4-3-3 ci sono due giocatori fondamentali: il centrocampista davanti alla difesa e il centravanti, che devono innescare le due catene di fascia e sapere quanto cercare lo profondità o scambiare sui piedi. Certe doti le ha più Caicedo, che però è meno finalizzatore di Immobile. Quest’ultimo non è un giocatore da 4-3-3, neanche Higuain lo era ma aveva più tecnica. Se si pensa che Immobile debba cantare e portare la croce non è lui l’ideale”.

Potrà evolversi?

“Sì, ma faccio una domanda. Mettiamo che la Lazio arrivi seconda e Immobile faccia 10 gol. Lui e la gente sarebbero contenti a quel punto? Dico di no. Oggi Immobile ha un certo peso nella squadra e se ti trovi ad aver a che fare coi calciatori le capisci queste cose”.

Può essere un nuovo ciclo in casa Lazio?

“Tutti vorremmo avere una squadra giovane ma esperta e futuribile. Non è così. Se uno ha talento, poi, lo metti anche se ha 19 anni e a discapito di un trentenne. La bravura di una squadra è riuscire a pensare male quando le cose vanno bene: i sostituti vanno cercati con lungimiranza”.