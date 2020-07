Dell’Armi, AD Sport Village di Castel di Sangro: “Ci stiamo preparando per ospitare il ritiro del Napoli e tutti i tifosi, boom di prenotazioni”

Giovanni Dell’Armi, amministratore delegato dello Sport Village di Castel di Sangro, struttura che ospiterà il prossimo ritiro del Napoliha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. : “Ci stiamo preparando per ospitare il ritiro del Napoli e tutti i tifosi. Stiamo preparando alcuni eventi. Stiamo cercando di rispettare tutti i protocolli per fare in modo che gli eventi si svolgano in sicurezza. Ci saranno delle sorprese per i tifosi azzurri. C’è un’accelerazione di prenotazioni per quel periodo in cui il Napoli sarà in ritiro qui, non solo a Castel di Sangro ma anche a Pescasseroli, Roccaraso”.