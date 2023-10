Deluso a DAZN: “Vogliamo dare una gioia ai tifosi, in attacco siamo competitivi anche senza Osimhen”

Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Milan. Di seguito le sue parole:

Sull’importanza della partita di stasera:

“Le partite sono tutte importanti. Sicuramente questa crea stimoli maggiori ma il Napoli ha una rosa altamente competitiva per per ambire a ripetersi e stare nella parte alta della classifica. Vincere aiuta a vincere, le vittorie sono un buon aiuto per risolvere i problemi. Il passato è andato, pensiamo alla partita di stasera per cercare di arrivare quanto più in alto possibile e dare una gioia ai nostri tifosi.

Sul dividere le responsabilità vista l’assenza di Osimhen:

“Non avere un giocatore come Osimhen non è mai positivo, però la nostra rosa, soprattutto in attacco, ha due centravanti di alto livello come Simeone e Raspadori. Siamo competitivi davanti e anche in caso di assenza possiamo schierare una formazione competitiva”.