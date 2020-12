Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match contro la Sampdoria. Inevitabile soffermarsi anche su Diego Armando Maradona:

“E’ importante per scendere in campo oggi e dare tutto. Tutta la squadra vuole vincere, per noi e per Maradona, come tutta la città. Diego è parte della storia del club. Vogliamo dare il 100% per vincere”.