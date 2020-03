Demme su Gattuso: “Mi ricorda Nagelsmann, è fantastico che abbia avuto subito fiducia in me”

Sulle colonne della Bild il centrocampista del Napoli Diego Demme ha parlato del rapporto con Gattuso:

“Mi ha subito lanciato in campo e le cose sono andate per il meglio. Per me è un onore che abbia avuto fiducia in me, con Pirlo è sempre stato il mio modello. Il fatto che mi abbia voluto al Napoli è bello, la cosa positiva è che la sua idea di calcio sia simile a quella di Nagelsmann, puntano molto sul possesso palla”.

Come ha vissuto tuo padre (tifoso del Napoli) il tuo arrivo al Napoli: “Ha pianto quando ho firmato, per tutti noi è stato molto emozionante. È quasi presente in tutte le partite”.