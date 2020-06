Denis: “Il Napoli può andare in finale di Coppa Italia. Mertens quando è in giornata ti può far vincere

German Denis, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli ha tutte le chance di andare in finale di Coppa Italia. Ha tutto per poter passare il turno: un grande allenatore e grandi giocatori. Mertens? Ha i colpi da grande attaccante. Quando è in giornata ti può far vincere. Fa la differenza. In un ambiente come Napoli si è adattato benissimo. Che partita ti aspetti? Sono due squadre che giocano molto in attacco. Dopo tanto tempo fermi magari i giocatori possono aver paura di sbagliare. Però secondo me sarà una partita bella da vedere. Reggina? Ho un altro anno di contratto e resto qui. Faremo una bella Serie B. È una bella piazza Reggio Calabria. Icardi? Sinceramente come attaccante mi piace tantissimo. Una piazza come Napoli sarebbe stata perfetta per lui. È il tipico attaccante da Napoli. Quel centravanti che davanti alla porta non sbaglia. Un finalizzatore come lui sarebbe il top. Milik? È quel tipo di giocatore che ha bisogno della fiducia dell’allenatore e di tutto il contesto. Per me è forte, ha solo bisogno di giocare. Gol al Milan? Quel gol è rimasto nel cuore a tutti. Il boato del San Paolo fu strepitoso. Il Milan aveva grandi campioni. C’era anche Gattuso. Gattuso? Sta facendo bene a Napoli. Lui è molto bravo. L’ho visto preparato”.