Deulofeu, parla l’agente: “Il Napoli è un’ottima soluzione per lui, ma altri club stanno monitorando la situazione”

L’agente di Gerard Deulofeu, Albert Botines, ha parlato ai microfoni di FootballNews24 della trattativa con il Napoli:

“Abbiamo parlato con l’Udinese dato che Gerard è molto felice nel club, tra l’altro c’è un ottimo rapporto con Gino Pozzo e la sua famiglia. Entrambe le parti sono aperte a cercare un trasferimento, anche la società pensa che questo sia il momento giusto. Interesse del Napoli? Come ho già dichiarato precedentemente, il Napoli è un’ottima soluzione per lui. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League e sarà sicuramente una delle migliori opzioni. Vedremo come procederà il calciomercato nelle prossime settimane per capire cosa succederà. [..]

[..] Ci sono diversi clienti per il calciatore sia in Italia che in Spagna. Alcuni club stanno monitorando la situazione. Chiedono quali sarebbero le cifre per il trasferimento soffermandosi sulle condizioni che permetterebbero al giocatore di andare avanti. Al momento stiamo parlando con alcune compagini.”

La trattativa con il Napoli sembra, dunque, in dirittura d’arrivo. La proposta è di 2 milioni più bonus per 5 anni. Con l’Udinese le parti si sono avvicinate, il Napoli offre 13 milioni mentre l’Udinese ne chiede 15.