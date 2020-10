Dg Asl Napoli 2 contesta Giudice Sportivo: “PEC del 4 ottobre spiegava solo quanto già evidente”

L’ordine dell’Asl di non partire per Torino era arrivato quando il Napoli aveva già deciso di non partecipare alla trasferta contro la Juventus. È questa la motivazione principale della decisione del Giudice Sportivo arrivata quest’oggi. Contro la quale prende posizione Antonio D’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2, raggiunto da Radio Kiss Kiss Napoli: “Dopo aver ricevuto comunicazione della positività di Zielinski è scattato l’isolamento fiduciario. Con la citata Pec della domenica delle ore 14.13 abbiamo solo esplicato ciò che era già evidente quando c’è isolamento: il Napoli non avrebbe potuto raggiungere Torino o qualsivoglia città. Già nelle Pec dei giorni precedenti era inteso che non si sarebbe potuto violare l’isolamento disposto. La Pec della domenica non aveva intenzione di assumere valenza incidente e connotati prescrittivi chiari. Era una semplice spiegazione di quanto giá inteso nelle Pec e nelle comunicazioni precedenti”.