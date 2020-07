Di Bello per Napoli-Roma: questa stagione due sconfitte shock al San Paolo, una all’esordio di Gattuso

La partita di stasera vedrà il Napoli affrontare la Roma, reduce da un pessimo momento di forma. I giallorossi hanno collezionato due sconfitte nelle ultime due partite e visto aumentare il loro distacco dall’Atalanta, ora a +12. La squadra di Gasperini nell’ultimo turno di campionato ha avuto la meglio proprio sul Napoli, che ha dovuto dire addio ai sogni Champions. Per il match è stato designato l’arbitro Marco Di Bello, nativo di Brindisi e internazionale dal gennaio 2018.

Di Bello ha arbitrato il Napoli 11 volte, con i partenopei che hanno portato a casa 9 vittorie e 2 sconfitte, entrambe in questo campionato e in casa: 0-1 contro il Cagliari e 1-2 contro il Parma, per quello che era l’esordio di Gattuso sulla panchina azzurra. Tre invece i precedenti con la Roma, con due vittorie e un ko per i giallorossi.

Il fischietto pugliese è considerato uno dei migliori arbitri della CAN A e verosimilmente sarà uno dei candidati per sostituire i vari Orsato e Rocchi, anche in campo internazionale. Ha sempre preferito interrompere poco il gioco e la media delle ammonizioni è di circa 4 a partita.

Nico Bastone