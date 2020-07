Napoli-Milan analizzata negli studi di Sky Sport nell’immediato post-partita del match pareggiato per 2-2 allo stadio San Paolo e valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Paolo Di Canio: “Me l’hanno confermato, sembra dire l’arbitro ai difensori del Napoli che gli chiedevano di rivedere l’azione, da come si capisce dalla sua gestualità. Per me non è mai rigore, questo: Maksimovic colpisce la palla che si muove in maniera palese”.