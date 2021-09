Di Canio: “L’addio di Cristiano Ronaldo è un colpo all’immagine della Serie A”

Ai microfoni del Mattino ha parlato cosi l’ex calciatore Paolo Di Canio. Ecco le sue parole:

“L’addio di Cristiano Ronaldo è stato un colpo all’immagine per la serie A. E per la Juventus un colpo ai gol, perché con lui partivi sempre dall’1-0. Però certo non si può piangere anche per l’addio di Lukaku, sennò davvero dobbiamo chiudere baracca e burattini. Consoliamoci con gli allenatori, godiamoceli, perché un motivo o un altro saranno loro ad avere i riflettori puntati addosso, visto che in campo non è che abbiamo così tanto talento da ammirare. Sarri ha il compito più complicato perché dove arriva vuole fare cambiamenti radicali, però le voglie di rivincita di Allegri, Spalletti e Mourinho sono esaltanti. Mou mi colpisce, nel microcosmo romano comincia a sentirsi re. Viene da tre esoneri e pure un mostro sacro come lui qualche domanda stava cominciando a farsela”.