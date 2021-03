Paolo Di Canio, ex attaccante del Napoli e del Milan, opinionista Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Club: “T Il rigore?Si vede che il piede dà il colpo, perché si muove due volte. Bakayoko prende l’avversario: non è un fallo da stramazzare al suolo, ma il tocco c’è. Il Napoli è convalescente, non è ancora guarito. Prima si allungava, era bello da vedere e non concludeva, i difensori correvano sempre all’indietro. Quando Koulibaly viene assistito meglio, però, è straordinario”.