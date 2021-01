Di Francesco a Sky: “Napoli avvantaggiato dalla superiorità numerica. Dobbiamo fare tutti qualcosa di più

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco commenta ai microfoni di Sky la sconfitta per 4-1 contro il Napoli: “Il Napoli è stato avvantaggiato dal ritrovarsi nella parte finale in superiorità numerica. Potevamo fare meglio, siamo riusciti a pareggiare ma riprendere gol subito non ci ha aiutato”.

Otto partite senza vittorie ti preoccupano? “Si, anche se abbiamo subito la possibilità di tornare a fare punti mercoledì, oggi sapevamo che non sarebbe stato facile. Dobbiamo fare tutti qualcosa di più, bisogna essere più bravi nell’essere squadra”.

Cosa ti aspetti dal mercato? Pavoletti potrebbe partire? “Della cessione di Pavoletti non abbiamo parlato con la società, normale che di attaccanti si parli tanto. Sicuramente potrebbe arrivare un altro centrocampista, Nainngolan non è stato preso per sostituire Rog”.