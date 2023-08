Di Francesco. “Il terzo gol preso dal Napoli ha spostato gli equilibri, Cheddira mi piace”

Prima del match contro l’Atalanta, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco è tornato a commentare lo scorso match contri il Napoli. Di seguito le sue parole:

“Col Napoli abbiamo preso il terzo gol che ha spostato gli equilibri. La squadra sta lavorando duramente per poter migliorare. Oggi ci sono quattro centrocampisti? Il calcio è dinamico, ho fatto una scelta per avere giocatori di gamba sapendo che l’Atalanta ha dei giocatori importanti dal punto di vista fisico, ma i principi non cambiano. Cheddira? A me piace come prima punta. Devo dire che come principale qualità ha la capacità di attaccare la profondità anche oggi”.