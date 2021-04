Di Fusco: “Il Napoli al completo fa paura a tutti, Conte lo teme e fa bene”

Raffaele Di Fusco, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli purtroppo ha perso molti giocatori quest’anno per infortuni e per covid. I 15 punti di distacco dall’Inter non sono assolutamente veritieri. Il Napoli al completo è assolutamente competitivo e fa paura a tutti. Conte lo teme. L’Inter ha l’unico obiettivo della stagione e verrà a Napoli agguerrita. Sarà una partita importante per Conte. L’Inter è forte ma anche il Napoli lo è, quindi fanno bene a temerlo. Tifosi? Oggi purtroppo non c’è quell’energia che il pubblico dava ai giocatori. Mi auguro che il Napoli stia corto perché è difficile affrontare l’Inter. Sono forti fisicamente in area, sono bravi in contropiede, bravi nei cambi di gioco. Il Napoli deve stare corto e partire in contropiede. E’ una partita molto difficile da leggere per gli allenatori. Forse è la partita più difficile di quest’anno per Gattuso. Meret? La continuità per un portiere è fondamentale. Secondo me Meret ha solo perso due anni a Napoli. Se non diventerà titolare assoluto almeno in una competizione è meglio che vada via. E’ stata rallentata la sua crescita. Se avesse fatto il titolare da due anni avremmo visto un altro Meret, sicuramente”.