Di Fusco: “Il Napoli commette sempre gli stessi errori, Gattuso lavori di più sulla linea”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Juve-Napoli? Nel primo tempo la Juve ha avuto il merito di non far giocare il Napoli. Però quando ti vengono a mancare come prestazione Mertens e Lozano, mentre dall’altra parte Chiesa e Cuadrado vanno a mille, lì c’è tutta la differenza tra le due squadre. Il difetto del Napoli è sempre quello di concedere troppo agli avversari.

Meret colpevole sui gol? I gol erano praticamente imprendibili, non penso che Meret potesse fare qualcosa in più. Se avesse preso il tiro di Dybala sarebbe stato un fenomeno, forse solo Neuer poteva riuscirci. Sicuramente sulla seconda rete Koulibaly poteva stare più vicino a Dybala, sul primo gol invece Hysaj ha sbagliato e al centro area è stato perso l’uomo. Questo errore di schiacciarsi verso la linea di porta e lasciare l’uomo solo in area è una pecca che il Napoli si porta da inizio stagione. Sulla linea difensiva Gattuso deve lavorare di più, non si può concedere così tanto agli avversari, gli attaccanti del Napoli invece non hanno mai spazio in area”.