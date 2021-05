Di Fusco: “Meret senza colpe sul goal di Nandez. A Napoli lo hanno gestito male”

L’ex portiere azzurro, Raffaele Di Fusco, durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto per rilasciare alcune dichiarazioni in merito al goal subito al 94′ nel match contro il Cagliari. Ecco le sue parole:

“Secondo me Meret è incolpevole sul goal del Cagliari. Non sarebbe dovuto uscire, anche perchè il portiere lavora con la linea difensiva. Se i difensori salgono allora il portiere sta più su, ma se si abbassano non può intervenire. Penso che il ragazzo non poteva fare di più. Contro l’Inter magari poteva uscire, ma questa volta no. Deve andar via da Napoli, lo hanno bruciato e lui ha bisogno di giocare.”