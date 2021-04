Di Fusco: “Meret spero che vada via, a Napoli lo hanno bruciato”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio 1 Station’, durante la trasmissione ‘Il Sogno nel Cuore’:

“Meret? È lo stesso di due anni fa, non è migliorato perché non si gestisce un portiere emergente e con grandi qualità come ha fatto Gattuso. Oggi, Alex, è sempre sotto la lente di ingrandimento perché a Napoli lo hanno bruciato. Spero vada via per giocare con continuità e dimostrare il suo valore. La scelta di Gattuso di alternarlo continuamente è stata sbagliata. Il ruolo del portiere è diverso, in altre zone di campo è più frequente l’errore, ma quando sbaglia chi è fra i pali, fa perdere le partite. Il modo di guardare un portiere è diverso, e anche la psicologia”