Di Fusco: “Sarri al Napoli ok, ma con un’altra rosa. Serve un mercato immediato”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW’:

“Ho detto in questi giorni che la gara di ieri sarebbe stata comunque una svolta: il passaggio del turno avrebbe dato carica, in caso contrario Gattuso avrebbe potuto lavorare con una settimana intera a disposizione. Ecco adesso si possono preparare le partite e la Champions è ancora a portata di mano e può darsi che ci sia una svegliata. Il secondo tempo di ieri a livello caratteriale non è stato male: il primo è stato regalato, con un modulo adottato contro l’Atalanta per contenerla. Ma se devi vincere non serve, il primo tempo è stato toppato. Ora comunque possono rientrare un po’ di giocatori, anche Mertens si sta mettendo a posto. Il Napoli è ancora in tempo per la Champions e sono fiducioso perché questi ragazzi non possono esser diventati brocchi. Il tecnico ha commesso degli errori ma a questo punto la responsabilità è di tutti. C’è stata poca chiarezza sul tema allenatore tra gli altri aspetti, ma in ogni caso le colpe vanno dallo staff tecnico a quello sanitario, dai giocatori alla società. Non è mai colpa di uno solo. Basta comunque una partita per ripartire”

Che pensa dell’eventuale ritorno di Sarri?

“Con Sarri noi abbiamo visto il più bel calcio degli ultimi anni. C’era però una rosa fatta apposta per quel tipo di gioco. Sarri ha bisogno di tempo e con lui occorre guardare più a lungo della punta del naso, ma con questa società non so se sia possibile. E’ da 4 anni che aspettiamo un terzino. Con Sarri bisogna cambiare molto di questa rosa e al tempo stesso serve un mercato immediato, il 99% fatto a giugno in modo da consentire a Sarri di lavorare bene nel precampionato. Ma negli ultimi anni abbiamo visto che gli acquisti di De Laurentiis necessitano sempre di tempi molto lunghi per essere perfezionati… E poi occorre ristrutturare l’organigramma, non c’è una persona che faccia da trait-d’union tra squadra e società, non c’è un dg. De Laurentiis si deve mettere in testa che non può fare tutto lui“