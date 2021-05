Di Gennaro: “Meret è tra i portieri più forti in Italia dopo Donnarumma”

Antonio Di Gennaro, allenatore e commentatore televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Il Napoli ha perso un’occasione. Adesso la partita con lo Spezia diventa importante. Si trova in una situazione dove diventa difficile giocare un calcio estetico e lo Spezia giocherà per il risultato. Il Napoli non deve commettere i piccoli errori perché possono essere decisivi. Spalletti al Napoli? Se il Napoli rimanesse in Champions, Spalletti andrebbe bene. Qualcosina a livello di mercato il Napoli dovrà farlo. Soprattutto un terzino sinistro. Un settore dove con Zielinski ed Insigne può diventare un credo. Dovranno valutare anche la situazione legata a Meret ed Ospina, perché Meret un altro anno così non lo può fare. Per me Meret è uno dei più forti in Italia dopo Donnarumma”.