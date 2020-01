Di Gennaro: “Napoli, ciclo finito. Non è stato ancora metabolizzato il dopo Sarri”

Per parlare dell’ultimo turno di Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Sul Napoli.

“E’ un ciclo finito. Anche ieri si è vista una squadra che a livello mentale si deve riprendere. Incontrava sì l’Inter, ma fa ancora difficoltà. Giocatori che mentalmente non ci sono più. Potrà dire la sua in Champions, ma in campionato la vedo veramente dura. Ruiz è spento, così come altri giocatori. Non riescono più a incidere. Gattuso dovrà lavorare tantissimo. Il dopo Sarri non è stato ancora metabolizzato”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com