Di Gennaro: “Zielinski è un giocatore al livello di De Bruyne”

Antonio Di Gennaro, allenatore e commentatore televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta volando insieme all’Atalanta. E’ una squadra con un potenziale incredibile, ormai la squadra è convinta e c’è autostima. Il lavoro di Gattuso è stato importante, nonostante le tante situazioni che si sono create, adesso si vedono i risultati. Osimhen? Nell’ultimo mese e mezzo mi ha entusiasmato. Un giocatore che il Napoli non aveva. Sa attaccare gli spazi, è veloce, lavora per la squadra. Devo dire che può essere il futuro di questo Napoli. Può dare tanto alla squadra. Lo stesso Higuain, Mertens, giocano un calcio determinato. Mi sarebbe piaciuto vedere Osimhen con Sarri. Per come ha fatto vedere il calcio a Napoli Sarri, Osimhen è un giocatore diverso. Per me Zielinski è un giocatore al livello di De Bruyne. Comincia a fare gol e diventa cattivello. Lo dico da tempo. Lo diceva lo stesso Sarri quando era ad Empoli. Se ZIelinski diventa cattivo, diventa il giocatore più forte in assoluto. Meret o Ospina? Meret tutta la vita. Vlahovic? Iachini e Prandelli hanno creduto in lui. Se i giovani sono bravi e credi che possano sfondare bisogna dargli fiducia. Si vedeva che era un giocatore importante. Se non ci fosse stato Vlahovic la Fiorentina sarebbe in una situazione ancora peggiore. Vlahovic è stato determinante. Sulla carta il Napoli è strafavorito ma quando sei libero di testa può succedere di tutto”.