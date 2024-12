Di Lorenzo a DAZN: “C’è ancora strada da fare, felici di Raspadori”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Venezia: “E’ sempre bello giocare davanti ai nostri tifosi, c’è una atmosfera molto bella, in campo dobbiamo cercare di dare il massimo, creare quell’unione coi tifosi che c’è sempre e continuare a cavalcarla. Ora conta il presente, è bello stare in alto in classifica, aver fatto questo inizio di campionato, ma ci sono ancora tantissime partite, siamo contenti, ma guardare la classifica è inutile, c’è strada da fare. Sono contento per Giacomo (Raspadori, ndr), è un ragazzo che merita tantissimo per quello che fa durante la settimana, siamo in alto perchè c’è un gruppo che spinge e anche chi non gioca dà un contributo incredibile durante la settimana, vedere lui (Raspadori, ndr) festeggiare oggi è bello, siamo tutti contenti per Giacomo, perchè se lo merita. Tutti insieme stiamo spingendo per riportare il Napoli dove gli compete”.