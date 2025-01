Di Lorenzo a DAZN: “Il mister è riuscito a costruire qualcosa di importante, la squadra è cresciuta”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Verona per 2-0:

“E’ stata una estate particolare per me, ma si è risolto tutto nel migliore dei modi, sono felicissimo di essere rimasto con questo gruppo, col mister, la società, i tifosi, quello che posso fare è continuare a dare il massimo per la gente di Napoli che mi vuole bene e me lo ha dimostrato anche questa estate. Peccato che il gol non me lo abbiano assegnato, mi dispiace perché era una bella giocata. Siamo partiti con un modulo ma nell’ultimo mese stiamo lavorando sullo scambiarci la posizione, anche noi terzini veniamo spesso dentro al campo, è stato un percorso di crescita, la squadra è migliorata tanto in questi mesi, abbiamo fatto dei passi in avanti importanti e dobbiamo continuare a farli, siamo a metà campionato, siamo contenti ma dobbiamo continuare a migliorarci e a lavorare durante la settimana. La squadra ha fatto dei passi in avanti, dalla prima giornata di andata contro il Verona siamo cresciuti tanto sul fatto di leggere la partita, di capire i momenti della partita, la squadra è cresciuta, stiamo facendo un percorso importante sia a livello di campo che di mentalità, siamo diventati un squadra vera, un gruppo serio che lavora tanto durante la settimana e questo è merito del mister che è riuscito dopo un anno brutto a costruire qualcosa di importante. La mentalità non si costruisce in poche partite, è un lavoro che facciamo ogni settimana, è la ricerca di una mentalità vincente che non significa vincere tutte le partite, ma che ti spinge sempre a dare il massimo e a cercare di migliorarti ogni giorno”.