Di Lorenzo a Dazn: “Manca continuità, oggi non siamo contenti”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del match con il Genoa:

“Manca continuità anche all’interno della gara stessa. A volte riusciamo a fare frazioni di gioco buone, altre volte no. Oggi siamo partiti anche abbastanza bene. Nel secondo tempo siamo venuti fuori con la nostra qualità cercando di riprendere la partita. Il Genoa si è difeso bene e ribaltare le partite è sempre difficile. Il pareggio non ci lascia contenti, volevamo vincere per inseguire l’obiettivo della Champions League.

In questi momenti si deve la differenza tra i giocatori normali e quelli forti. Non bisogna pensare a quello che succede fuori dal campo. Dispiace perche i risultati non stanno arrivando, soprattutto per i tifosi. In casa sta mancando qualcosa ma non per la pressione dei tifosi. Napoli è una piazza importante e dobbiamo essere noi a fare qualcosa in più per trascinarli con noi”.