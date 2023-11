Di Lorenzo a Mediaset: “Dispiace per il risultato, meritavamo ampiamente di vincere”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Infinity dopo il pareggio contro l’Union Berlino: “Dispiace per il risultato, meritavamo ampiamente la vittoria e non si può prendere un gol così. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, magari ci è mancato l’ultimo passaggio che non ci ha concesso di raddoppiare e gestire la partita. Ci portiamo a casa un pareggio che non meritavamo, ma abbiamo ancora due partite per poter passare il girone. Sia quella di Madrid, che a Braga, saranno due partite decisive e importanti, le prepareremo al meglio per passare il girone. Il gol annullato ad Anguissa su mio fallo? Devo rivederlo, se hanno deciso così, spero che sia stata la scelta giusta, dal campo pensavo di averla presa normalmente, ma nonostante questo, la partita è finita in pareggio e non possiamo tornare indietro. Facciamo fatica in casa? La prestazione c’è stata e il pubblico è stato eccezionale, dispiace per loro, ma torneremo a far tornare questo stadio il nostro fortino”.