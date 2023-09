Di Lorenzo a SKY: “Campionato? Non siamo contenti del nostro percorso”

Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Bologna: “Ci sono alcuni aspetti positivi nella prestazione, abbiamo avuto molte palle gol, sicuramente il rigore è l’occasione più nitida. Dispiace per il pareggio perché volevamo tornare alla vittoria, siamo dispiaciuti per il risultato ottenuto. Il tweet di ADL? Ci sono stati degli aspetti positivi, dobbiamo fare meglio perché siamo sotto il nostro livello e da oggi bisogna pensare alla prossima visto che abbiamo molte partite e c’è voglia di vincere davanti ai nostri tifosi. La reazione di Osimhen dopo la sostituzione? Conoscendolo, sa di aver sbagliato, sono atteggiamenti che non servono, ma ne parleremo nello spogliatoio. Victor è il primo a dispiacersi di questa mancata vittoria, così come lo siamo tutti. Non pensiamo a ciò che viene detto all’esterno, pensiamo a lavorare e siamo consci del fatto che possiamo migliorare. Sono sicuro che già dalla prossima faremo una grande partita. Il perché delle nostre prestazioni? So solo che dobbiamo fare di più, non ci basta essere in questa posizione di classifica, ma siamo concentrati sul lavoro e su dove possiamo migliorare. A cosa è dovuto il nervosismo in campo? I risultati incidono, non siamo contenti del percorso che stiamo facendo in campionato, vogliamo tornare alla vittoria perché vincere porta serenità e sorrisi. Nonostante ciò, ci sono stati degli aspetti positivi e dobbiamo ripartire da quelli”.