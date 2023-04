Di Lorenzo a SKY: “Ci stiamo avvicinando al nostro sogno”

Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria degli azzurri contro la Juventu: “E’ una vittoria importante per noi che ci stiamo avvicinando al nostro sogno. Battere la Juventus non è mai facile e per questo siamo contenti. Chi è entrato riesce sempre a dare un contributo incredibile e come dice Spalletti, tutti coloro che riescono ad entrare possono tranquillamente cambiare la partita. Sono contento per Giacomo che ha meritato questo gol e questa soddisfazione. Lo Scudetto? Nel 2017, quando ero a Matera, non avrei mai ipotizzato un percorso così. La mia qualità più grande credo sia stata quella di crederci sempre e non aver mai mollato, soprattutto nei momenti di difficoltà, anche quando tutto sembrava perduto. Sono contento per i miei compagni e per tutta la gente che lavora insieme a noi. Se c’è un momento in cui abbiamo preso la consapevolezza di aver vinto lo Scudetto? Penso sia stato un percorso netto, ci sono state tante partite che hanno aumentato l’alchimia del gruppo e l’autostima. Non so se c’è stata una partita, ma abbiamo vissuto tanti momenti importanti che ci hanno permesso di essere quasi campioni.