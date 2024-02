Di Lorenzo a SKY: “Non stiamo facendo bene e non siamo contenti del momento”

Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il pari contro il Genoa: “La continuità è una delle cause di preoccupazione di questo momento. Non riusciamo a essere continui nei risultati e nelle prestazioni, alterniamo partite fatte bene e altre meno. Con il Genoa non era facile perché sapevamo di dover sfidare una squadra compatta che dopo il gol ha ancora di più chiuso le linee e si è difesa bene. Gli spazi erano difficili da trovare, ma siamo comunque riusciti a pareggiarla. Nonostante il gol, non siamo contenti perché volevamo vincere la partita. Noi non ci siamo mai nascosti e ci prendiamo le nostre responsabilità. Non stiamo facendo bene e questo è sotto gli occhi di tutti, siamo i primi a non essere contenti del momento ma stiamo dando il massimo per svoltare e per fare un filotto di vittorie per riportarci vicino all’obiettivo che è la zona Champions. La sfida al Barcellona? Non può essere un intralcio, è bellissimo giocare la Champions e affronteremo l’appuntamento con grandissimo impegno, prepareremo al meglio questa partita e proveremo a passare il turno. Dobbiamo essere più concreti negli ultimi 30 metri, non riusciamo mai a trovare il varco giusto e il Genoa, invece, ha trovato il gol mettendoci in difficoltà. Risultiamo fragili e le avversarie capiscono di poterci far male. Dobbiamo essere più compatti e sfruttare le occasioni che abbiamo davanti ed essere più cattivi. Ci stanno mancando i gol e ci muoviamo poco davanti, queste sono le cose che stiamo avendo difficoltà di fare rispetto allo scorso anno, ma c’è da considerare che sono cambiati vari giocatori e l’allenatore. Quest’anno non stiamo facendo bene, non solo per gli attaccanti, ma nei movimenti di squadra che facciamo”