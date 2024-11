Di Lorenzo a SKY: “Successo importante, ma non guardiamo la classifica”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro la Roma: “Sicuramente le altre stanno vincendo, ma noi la classifica non la guardiamo. Andiamo in campo per il nostro percorso di crescita, sarà un campionato lunghissimo. Noi diamo il massimo, è una vittoria importante con un pubblico che ci ha spinto tanto. Assist a Lukaku? Farò pagare una cena a tutta la squadra. Romelu è un grand ecalciatore ma mi ha stupito come persona, dà una mano tutta la settimana. Molti lo giudicano per le statistiche, noi invece lo vediamo per il lavoro che fa e per l’esperienza che mette a nostra disposizione. Un segnale al campionato? Non dobbiamo darne a nessuno, nella crescita ci stanno le brutte sconfitte ma ci siamo rialzati subito”.