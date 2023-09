Di Lorenzo a SKY: “La squadra è concentrata e lavora bene”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro il Braga. : “E’ un risultato importante, in Champions sono tutte partite difficili, quindi era giusto iniziare bene questo girone. Il gol? Non ho preso benissimo il pallone, sono stato fortunato, ma sono molto contento del gol segnato. L’esultanza era un segnale? No, ho esultato con compagni e amici perché solo la parte più bella che il calcio ti può dare, semplicemente questo. Dobbiamo migliorare? Sicuramente in tante fasi della partita abbiamo sofferto il palleggio del Braga, specie nel secondo tempo, ma credo che potevamo fare qualche gol in più nei 90 minuti, il calcio è questo, se non segni il secondo gol, rischi di non vincere la partita. Questa è comunque una vittoria voluta e cercata, ci siamo rifatti dopo Genova. Sarà una stagione lunga e difficile ma siamo concentrati sul da farsi. Non mi interessa ciò che dicono fuori, la squadra è concentrata e lavoriamo bene durante durante la settimana”.