Di Lorenzo e Anguissa a Dazn: “Molto contento, grazie al pubblico che è il nostro dodicesimo uomo”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e autore della rete che ha regalato gli azzurri la vittoria contro il Lecce, e Anguissa hanno parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Di seguito le loro parole:

Di Lorenzo: “Mi è dispiaciuto per il primo gol annullato. Sono contento, era una partita importante. La squadra ha provato in tutti i modi a far gol e ci siamo riusciti e questo è l’importante. Grazie al pubblico che è il nostro dodicesimo uomo. La nostra ambizione è di giocare sempre per vincere, come per tutte le partite. Sulla carta queste sono partite facili ma in realtà non lo sono e vanno affrontate nel modo giusto. Anche le squadre in basso alla classifica sono organizzate”.

Anguissa: “È sempre difficile giocare con una squadra così bassa. Abbiamo aspettato we dismontammo riusciti a far gol grazie al capitano. Il mister ci ha detto di fare il nostro gioco. Urlato? Assolutamente no, si fida tanto della squadra, ci ha detto di stare tranquilli”.