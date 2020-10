Di Lorenzo in conferenza: “Delusi per aver perso in casa, ma non parlerei di involuzione rispetto all’Atalanta”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro l’AZ Alkmaar per 0-1:

“Dobbiamo essere bravi a cancellare questa sconfitta, siamo delusi per aver perso in casa. La Real Sociedad gioca bene a calcio, ha iniziato col piede giusto in campionato, vogliamo recuperare, far bene in questa competizione e passare il girone di Europa League. Non parlerei di involuzione rispetto alla gara contro l’Atalanta, abbiamo condotto bene la partita, loro si sono difesi bene. Devo rivedere bene il gol subito, siamo stati un po’ leggeri nel pressing, poi hanno cambiato gioco e si è sviluppata l’azione”.