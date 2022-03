Di Lorenzo, l’agente: “”Giovanni stanco? Non si è fermato un minuto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo: “Di Lorenzo e Politano sono stanchi? Di Lorenzo non si è fermato un minuto purtroppo. I giocatori per tenerli a livelli altissimi bisogna fargli fare 30-35 partite. Politano? Leggo delle critiche feroci che non condivido. Gli stessi giocatori sono andati a Roma con la Lazio facendo un’ottima partita, anche Insigne che ha fatto gol e assist. Dopo la partita contro il Milan sono stati massacrati entrambi. Sicuramente non hanno giocato sui loro standard ma leggo come se il problema della partita con il Milan siano stati loro. Sono stati messi in discussioni ma credo che non sia corretto da parte di nessuno farli diventare capri espiatori. Poi le partite sottotono capitano”.