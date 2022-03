Di Lorenzo l’agente: “Mercoledì ci sarà la visita a Villa Stuart, ecco i tempi di recupero”

Mario Giuffredi, agente del terzino destro del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Televomero in merito all’infortunio subito dal suo assistito: “Al momento in seguito alla risonanza fatta l’altro ieri la diagnosi è che ha una distorsione al ginocchio e quindi in questi giorni dovrà iniziare la riabilitazione. Nel giro di un mese dovrebbe essere disponibile Mercoledì’ mattina, su volere mio e della società perchè il nostro riferimento per il ginocchio è il professor Mariani, faremo un consulto. Se Mariani confermerà la diagnosi poi inizierà una terapia conservativa che nel giro di un mese gli permetterà di essere in campo”.