Di Lorenzo: “Siamo delusi dalla lotta scudetto”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato in mixed-zone dopo il 6-1 contro il Sassuolo:

“Aver segnato subito è stato importante per giocare con serenità. Teniamo a finire la stagione nel migliore del modi: cercheremo di vincere le partite che restano da qui al termine del campionato. Per poche gare non siamo in lotta per lo scudetto. Siamo delusi anche noi. La vicinanza da parte di De Laurentiis ci ha fatto piacere, è stato bello sentire il supporto del patron. Non credo che siano stati determinanti per portare a casa oggi il risultato. Ogni partita fa storia a sé, altre volte non abbiamo fatto bene. Per noi era fondamentale tornare in Champions League. La gente di Napoli non meritava di restarci fuori ancora per un altro anno”.