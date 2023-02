Di Lorenzo: “Spalletti ha avuto un ruolo molto importante per me”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport “Lavoriamo ogni settimana cercando di preparare ogni partita al massimo. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo e una squadra seria, in questo campionato non ci sono partite scontate e il nostro lavoro è quello di provare a fare più punti possibili. La differenza con lo scorso anno? Siamo arrivati alla fine dove abbiamo sbagliato 2-3 partite, ma è stato un anno importante anche lo scorso. Il nostro lavoro parte da lontano. Il mister Spalletti è molto bravo a far crescere i giocatori, negli ultimi anni il ruolo del terzino è cambiato molto e lui ci da sempre nuove soluzioni. Il calcio si sta evolvendo e la bravura dell’allenatore è anche quello di trovare nuove idee da trasmettere ai giocatori e su questo Spalletti è molto bravo e ha avuto un ruolo molto importante per me. Se mi fossi chiamato “Lorenzinho” sarebbe stato diverso? Non so, io penso solo a lavorare e continuare il mio percorso. Sono cresciuto molto in questi anni a Napoli e cerco sempre di dare il massimo, sia in allenamento, che in partita”.