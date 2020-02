Di Lorenzo: “Vittoria che ci dà fiducia, non abbiamo subito gol. Ora testa al Brescia”

Le parole del terzino azzurro in zona mista Pubblicato il alle 21:37 da •

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Cagliari:

“Siamo contenti di questa vittoria su un campo difficile, contro una squadra organizzata, dobbiamo pensare subito al Brescia adesso.

Risultato che dà fiducia? Dà fiducia per affrontare le prossime partite, dobbiamo cercare la continuità di risultati che ci è mancata in questa stagione, non abbiamo subito gol e questo è un fattore importante

Lecce incidente di percorso? Si quella è stata una brutta partita, anche se abbiamo avuto tante chance. Siamo una squadra in salute, ci troviamo bene, dobbiamo dare continuità e fare bene da qui alla fine

Vi siete sacrificati l’uno per l’altro? E’ una cosa importante per tutta la squadra, tutti si sacrificano per non prendere gol, dobbiamo continuare così, davanti abbiamo giocatori forti che possono risolvere la partita da un momento all’altro

Siete Guariti? Dobbiamo dimostrare sul campo. ogni compagno si sacrifica per l’altro, dobbiamo partire da questo atteggiamento

Mertens? Sono cose della società, è un giocatore forte che anche oggi ha ffatto un grandissimo gol, siamo contenti di averlo con noi”.