Di Natale: “Oggi tiferò Napoli, spero sia l’anno giusto per lo scudetto”

L’ex calciatore dell’Udinese ‘Totò’ Di Natale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

“Oggi tiferò per il Napoli naturalmente. Anche quando giocavo con l’Udinese la prima cosa che chiedevo era il

risultato degli azzurri. Amo la mia gente ma a Napoli per un napoletano è sempre più complicato giocare con quella maglia.

Sperò sia l’anno giusto per lo scudetto. Spalletti sta facendo cose eccezionali, del resto io lo conosco molto bene e so che è fra i migliori tecnici che ci sono in giro. Penso alla cura con cui preparava le partite, provandone i movimenti, facendo capire molto in concreto cosa voleva dai propri giocatori. Mette tutti nelle condizioni di rendere al massimo.

Osimhen? È un attaccante con caratteristiche eccezionali in progressione e profondità, vicino a uno come lui avrei segnato tanti gol”.