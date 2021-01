Diego jr a Crc: “Insigne da solo in sala stampa un errore, non è l’unico responsabile”

Intervenuto ad “Arena Maradona”, trasmissione da lui condotta insieme a Floriana Messina e Gianluca Miranda, Diego Armando Maradona jr ha commentato l’amara sconfitta del Napoli contro lo Spezia: “Sono molto arrabbiato per la sconfitta del Napoli. Quando gli azzurri devono dimostrare qualcosa, deludono sempre le aspettative. Ieri contro lo Spezia il Napoli avrebbe potuto tranquillamente vincere 5-1 e invece ha perso”.

“Questo è un aspetto molto preoccupante – ha proseguito – perché come dice Gattuso, gli azzurri cadono sempre negli stessi errori. Paradossalmente, spesso capita che il Napoli perde le gare che domina. Non mi è piaciuto vedere Insigne andare in conferenza stampa da solo. Insigne non è stato l’unico responsabile della sconfitta. Eppure è stato l’unico dei calciatori ad affrontare i media dopo la gara. Stimo Gattuso, per me è un grande allenatore. Ma non mi sono piaciuti i cambi. Mi aspettavo una gestione diversa della partita. Sono deluso”.