Diego Maradona jr: “Ecco perché Lobotka gioca così poco. Ribaltare il verdetto non sarà facile”

Ecco le parole di Diego Maradona jr a Radio Crc:

“Contro il Granada il Napoli ha offerto una prestazione incolore. Adesso è il caso di voltare pagina e di ripartire”. L’ha detto oggi Diego Maradona jr ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione da lui condotta. “A Granada, contro la squadra meno spagnola della Liga la difesa ha lasciato molto a desiderare. Gattuso non può essere soddisfatto nemmeno della prova di Osimhen. Inoltre ieri Lobotka, schierato dal primo minuto a centrocampo, ha dimostrato perché viene impiegato così poco”. Nonostante la sconfitta nell’andata dei 16esimi di finale, Diego Maradona jr ha trovato comunque degli spunti positivi. “Fabian sta tornando ai suoi livelli a tratti anche Elmas ha fatto vedere qualcosa di buono”. Ribaltare il verdetto a Napoli sarà complicato. “Non sarà facile conquistare la qualificazione agli ottavi nel caso il Napoli non riuscisse nell’impresa, non tutto il male verrebbe per nuocere. A quel punto potrebbe dedicarsi esclusivamente alla rincorsa di un posto in Champions”.