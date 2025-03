Dimarco: “Non so ancora se recupererò per Rotterdam, il pareggio dispiace

Ecco le dichiarazioni di Federico Dimarco in conferenza stampa dopo il pari tra il Napoli e l’Inter:

“Non so ancora le mie condizioni, preferisco aspettare domani e capire. Il pareggio dispiace, sapevamo d’affrontare una squadra forte che ci ha messo in difficoltà, ha fatto una partita di carattere. E’ stato un bel gol, avrei preferito festeggiarlo con una vittoria ma ci teniamo stretto il pareggio. Non ti so dire sul mio rientro a Rotterdam, non ti posso dare alcuna risposta. Siamo felici e onorati di lottare su tutti i fronti, dobbiamo avere la testa libera, solo con il gruppo s’arriva fino in fondo. Quando sei in vantaggio cerchi di rimanere alto ma non è mai facile e quando ti abbassi c’è più rischio di prendere gol, credo sia quella la motivazione per i gol subiti nell’ultimo quarto d’ora. Punizione di Dimarco? Penso che Meret non potesse fare nulla”