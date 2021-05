Dimaro, il Sindaco: “Ci sarà massima affluenza, cerchiamo di organizzare qualcosa per i tifosi”

Dimaro, il sindaco Andrea Lazzaroni è intervenuto questa mattina ai microfoni di Canale 21 per discutere sul prossimo ritiro del Napoli in Trentino.

“Il ritiro ci sarà dal 15 al 25 luglio con tutti i cambiamenti fino alla zona bianca che è presumibile dal 15 giugno. Dieci giorni scanditi da amichevoli. Cerchiamo di organizzare qualcosa per i tifosi che sono la vera anima del ritiro. Per noi è sempre un piacere ospitare il Napoli. Siamo una realtà turistica in tutta la Val di Sole. Stiamo ricominciando a vivere dopo un inverno in cui siamo rimasti chiusi in casa.

Conosciamo già il nome del nuovo allenatore? Assolutamente no, non abbiamo nessuna notizia ma controlliamo ogni secondo i vari canali d’informazione. Siamo curiosi a conoscerlo e poi saremo pronti a qualsiasi richiesta.

Ci sarà massima affluenza e totale sicurezza tra stadio e piazza col green pass. C’è grande vita sul fiume con gli sport relativi alla montagna e poi abbiamo l’aria e l’acqua più buona del mondo che tonifica le gambe dei calciatori. Anche i giornalisti vanno via molto meglio di come arrivano”.