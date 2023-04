Dino Zoff: “Sconfitta col Milan può fare bene al Napoli”

Dino Zoff, ex calciatore tra le altre anche del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Spalletti fa bene a dire che lo scudetto non è ancora arrivato. La partita col Milan è utile, si era entrati in un circolo in cui sembrava impossibile perdere una partita, ma il calcio presenta sempre qualche anomalia. Il Napoli ha tutte le qualità per continuare per la sua strada, ma certe partite ti fanno tornare coi piedi per terra.

L’assenza di Osimhen ha influito abbastanza. E’ un giocatore che nelle varie fasi lavora. Di certo non è un calciatore che cambia totalmente le cose, ma sicuramente condiziona la squadra ed il modo di giocare.

Gli episodi di Juventus-Inter sono il frutto della pressione troppo forte che tutti sentono, senza riuscire a gestirla. Si va oltre ma lo sport è un’altra cosa”.