Dionisi in conferenza: “Giusto annullare il gol di Laurienté. Il Napoli ha meritato”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo aver perso contro il Napoli per 0-2:

“La chiave è nel palo che abbiamo preso, abbiamo concesso giocando a viso aperto, credo che il gol sia stato annullato giustamente. Nel primo tempo ci siamo abbassati, bisogna saper difendere sia nel corto che nel lungo. Credo siano più i meriti del Napoli che i demeriti nostri, abbiamo aggredito, riconquistato palla, avevamo una squadra forte come avversario. Sull’1-1 avremmo visto un’altra partita nella seconda parte del primo tempo. Berardi? È stata una mia scelta, mi piacerebbe rigiocarla con Mimmo in campo. Bajrami non è messo proprio nella sua zona migliore, non m’aspettavo di creare così tanto. Se mi avessero detto prima della partita che avremmo creato così tanto senza far gol, non ci avrei mai creduto. Non credo che Carnevali fosse contrariato. Penso che in 38 partite vinca il migliore, se in 22 anni hanno vinto Inter, Milan e Juve vuol dire che lo meritavano, quest’anno lo merita il Napoli come l’anno scorso meritava il Milan. Il Napoli ha grandissimi meriti, ha un grande vantaggio, se continuerà così sarà difficile riprenderla. I bambini scelgono la squadra da tifare quando hanno tra gli otto e i dieci anni, se vincerà il Napoli molti magari tiferanno per il Napoli. Laurientè? Ha fatto una buona prestazione, non ha fatto gol. Sull’ammonizione si poteva trattenere nel protestare visto che era in diffida ma con un’altra maglia non sarebbe stato ammonito, è un concorso di colpe. Le ammonizioni è meglio spenderle su Kvaratskhelia quando ha fatto gol, mi sarebbe piaciuto avere Laurientè nella prossima partita”.