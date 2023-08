Dionisi in conferenza stampa: “Dobbiamo avere la mente libera. Berardi? Non ci sarà”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa pre-match in vista della sfida contro il Napoli allo Stadio Maradona.: “Dopo l’Atalanta arriva un’altra sfida bella e stimolante. Di solito chi vince il camponato è la prima favorita per l’annata successiva, sulla carta siamo sfavoriti, ma vogliamo stravolgere la carta. Il Napoli deve giocare per trovare condizione e linee di passaggio, si è già visto contro il Frosinone la forza degli azzurri, dobbiamo difendere da squadra e prenderci delle responsabilità per giocare perché dobbiamo andare lì e fare la partita, non voglio un match difensivo. Rientrerà Ruan e avremo a disposizione anche Racic e Pedersen. Berardi? Si è allenato con la squadra, ma abbiamo valutato di non portarlo, sarà disponibile alla prossima al 100%. Contro l’Atalanta i ragazzi mi hanno sorpreso, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nel secondo siamo stati meno bravi. Per certi aspetti potrebbe pagare per altre squadre, noi non abbiamo le capacità di star lì per tutta la partita e potrebbe anche non pagare perché il Napoli ha un potenziale offensivo tra i più importanti del campionato. Dobbiamo andare lì con la mente libera e dovremo essere più prestativi che con l’Atalanta: il nostro obiettivo è andare lì, riconoscerci e fare risultato”.