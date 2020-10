Diritti tv Champions: in Italia su Amazon, Mediaset e Sky

Come riporta Calcio e Finanza, si è conclusa l’asta per i diritti tv della Champions League in Italia per il tiennio 2021/2024 tra i broadcaster e la Uefa. Amazon, Sky e Mediaset ne escono vincitrici: il colosso di Jeff Bezos ha acquistato i diritti per trasmettere le migliori 16 partite del mercoledì sera e la Supercoppa; Mediaset si è aggiudicata per 45 milioni le 16 migliori partite del martedì sera e quello per la sola finale; Sky invece ha battuto la concorrenza di Dazn per le restanti 104 gare stagionali (non ha potuto acquistare tutta la competizione a causa del divieto di esclusiva sul web imposto dal Tribunale).